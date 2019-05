Alessandra De Tommasi

ROMA Sorriso intrigante, sguardo misterioso, look impeccabile: nelle pubblicità dei nuovi profumi Dolce & Gabbana Kit Harington sembra il ritratto della felicità. Ma niente è più lontano dalla realtà: il 32enne interprete di Jon Snow ne Il trono di spade da oltre un mese vive nel centro di riabilitazione di lusso Privè-Swiss in Connecticut. Ricoverato per esaurimento nervoso e abuso di alcol, ha assistito al finale della serie-cult in uno dei villini privati con vista sull'oceano della struttura d'elite - che tempo fa ha ospitato anche Selena Gomez - tra incontri con lo psicologo, meditazione e terapia anti-stress, oltre a massaggi, pilates e menù gourmet personalizzati da uno chef privato.

Le luci della ribalta hanno messo in ginocchio il giovane britannico, dallo scorso giugno sposato alla collega Rose Leslie (Ygritte nella serie), che invece programmava di diventare presto papà dopo l'ultimo ciak, come aveva lasciato intuire anche al Festival di Giffoni. Online i fan non hanno accolto l'ultima puntata con l'ovazione desiderata dalla produzione e come prima di loro gli spettatori di Lost gridano a gran voce vendetta, esigendo per i loro beniamini un addio alternativo. D'altronde Kit Harington è stato il primo a essere scioccato durante la lettura del copione e non ha saputo trattenere le lacrime di fronte ai colleghi nel constatare (attenzione, spoiler) la morte per mano sua di Daenerys. Neppure l'attrice che le presta il volto, Emilia Clarke, se l'è passata meglio: durante le riprese ha subito due aneurismi, il primo dei quali - ha raccontato di recente - in seguito alle pressioni della stampa sulle scene di nudo della prima stagione.

Questa specie di ansia da prestazione del cast de Il trono di spade sembra la maledizione di un fenomeno - che presto diventerà anche un parco a tema ma non stupisce. La fama fulminante ha colpito molti altri artisti, dalle baby star Britney Spears, Lindsay Lohan, Selena Gomez, Drew Barrymore e Macaulay Culkin (enfant prodige di Mamma ho perso l'aereo) a professioniste navigate come Melanie Griffith. La versione ufficiale è che si allontanano dalla scena per questioni private, ma in realtà si rifugiano in resort paradisiaci per rimettere insieme i pezzi di trasgressioni, abusi e crolli nervosi. L'ascesa e la caduta delle stelle di Hollywood: sembra la trama di un biopic con i fiocchi, ma stavolta la dura verità batte qualsiasi copione ben scritto.

