ROMA - Dopo la serie Feud, Catherine Zeta-Jones torna stasera in tv con il film La signora della droga (alle 22 su Crime+Investigation, canale 119 di Sky) presentato in anteprima al MipCom, il mercato di Cannes dedicato alle novità del piccolo schermo. In quest'ultima trasformazione diventa un personaggio realmente esistito, il boss colombiano della droga Griselda Blanco. Una che, per capirci, ha chiamato il figlio Michael Corleone, in onore de Il Padrino.

«A chi verrebbe in mente un'idea tanto assurda? si chiede l'attrice E invece è accaduto davvero e questa donna ha governato il narcotraffico internazionale da sola». Amica di Pablo Escobar, l'hanno ribattezzata la Madrina: spietata e astuta ammaliatrice, non ha solo gestito gli affari in America latina, ma si è spinta fino a Miami.

Chi è Griselda?

«Una che viene dal nulla, nata in un sobborgo di Medellin, che alla fine ha impugno il mercato della droga di vari paesi. Non potevo lasciarmi scappare l'occasione d'interpretarla, sia perché ruoli così capitano di rado ad un attrice e sia perché con una persona come lei non ho nulla a che spartire».

Cos'ha amato del progetto?

«Me l'hanno fatta interpretare a modo mio, lasciandomi libera e selvaggia, il che mi ha riempito di orgoglio».

Incarnare il Male è pericoloso?

«A volte è salutare perdersi nei meandri di una mente criminale, lasciarsi portare alla deriva dalle sue azioni. Finché si esplora l'umanità e non solo storie di robot in film da duecento milioni di dollari a me sta bene».

Perché la tv?

«La tv sta vivendo una fase di grande rinascita creativa: permette un pubblico più ampio, offre opportunità che al cinema si trovano sempre meno e cerca la qualità».

