Alessandra De Tommasi ROMA Bacchette alla mano, migliaia di potterhead (i fan

ROMA Bacchette alla mano, migliaia di potterhead (i fan di Harry Potter) hanno mandato email, lettere e messaggi social per reclamare a gran voce la maratona degli otto film della saga. Italia Uno di solito la manda in onda a Natale, ma quest'anno l'evento tv è saltato. Grazie alle proteste degli appassionati, da stasera e per tutto il mese, ogni lunedì e martedì in prima serata il maghetto e i suoi compagni di Hogwarts tornano in scena.

Gli attori sono cresciuti, come dimostra il protagonista Daniel Radcliffe che al Festival di Toronto ha presentato il suo nuovo film, Guns Akimbo, disponibile su Amazon Prime Video dal 23 marzo. La trama è a dir poco surreale e lui si ritrova con un paio di pistole impiantate nelle mani per salvare una ex in difficoltà. «Ogni volta che scelgo progetti atipici ci ha detto tutti mi chiedono se sia un modo per rinnegare il passato. No, sto solo guardando avanti ma sarò grato per tutta la vita a Harry per questi magici anni insieme».

Il mondo creato dai romanzi di J.K. Rowling editi in Italia da Salani non accenna a scomparire, in parte grazie alla saga di cinque prequel Animali fantastici e dove trovarli, che vanta nel cast un Premio Oscar (Eddie Redmayne, nei panni del magizoologo Newt) e due super star come Johnny Depp e Jude Law, nemici-amici nel ruolo di Grindelwald e Silente. Le riprese del terzo capitolo inizieranno mercoledì prossimo a Rio, in Brasile, mentre il film uscirà in sala il 12 novembre 2021.

Voci di corridoio, non confermate da Warner Bros, intanto insistono su un nuovo progetto, un film prequel dedicato a Voldemort, forse proprio ai tempi in cui il giovane Tom Riddle frequentava la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.

Rupert Grint (Ron) e Tom Felton (Draco Malfoy) vorrebbe tornare nella saga. «Davvero lo hanno detto loro? ci ha chiesto Radcliffe in Canada Io ci farei un pensiero, ma dipende dalla sceneggiatura». I fan di tutto il mondo intanto esultano ad ogni mini-reunion del cast, spesso invitato ad inaugurare le nuove attrazioni nei parchi divertimenti a tema, a partire dal più grande negli Universal Studios di Orlando. Queste destinazioni, ora sono momentaneamente chiuse, permettono di simulare un volo durante la partita a Quidditch, di assaggiare la burrobirra o visitare il castello di Hogwarts per essere smistati dal Cappello Parlante. In attesa di poterci tornare, per gli appassionati la maratona Mediaset resta il modo più sicuro e pratico per giurare solennemente di non avere buone intenzioni, in perfetto stile malandrino.

