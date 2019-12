Alessandra De Tommasi

RIYADH - Definirlo il Coachella arabo è riduttivo perché l'evento musicale americano per eccellenza vanta 99 mila presenze annuali mentre il MDL Beast Festival, appena concluso, ha infranto il record di 130 mila visitatori in un giorno solo. È uno dei cento appuntamenti della Riyadh Season, ossia la stagione culturale della capitale dall'Arabia Saudita, e ha conquistato persino Hollywood. Dagli angeli di Victoria's secret, Irina Shayk e Alessandra Ambrosio, agli attori Ed Westwick, Ryan Philippe e Armie Hammer (nella foto), che ha paragonato la svolta epocale a Woodstock. Questi ultimi due sono talmente entrati nello spirito del posto da posare su Instagram con la ghotra, il tradizionale velo maschile arabo.

Sui cinque palchi si sono alternati DJ di fama mondiale, tra cui David Guetta, facendo scatenare - forse per la prima volta in 89 anni di storia del Paese - il pubblico dei più giovani. Muniti di bandane e occhiali fluo, i ragazzi hanno fatto festa fino all'alba ballando - attività finora molto ristretta - senza alcool, come impone la legge. Il gran finale di questa stagione è fissato il 16 gennaio 2020 allo stadio King Fahd con lo show Leila, the land of imagination.

Gestito da un team quasi interamente femminile e italiano capitanato dal direttore creativo Anghela Aló, vanta la produzione di Balich Worldwide shows, società leader nelle cerimonie olimpiche. La bambina protagonista è la metafora del futuro di questo Stato, che ha visto la nascita della prima sala cinematografica solo qualche mese fa. La cultura come business, certo, ma anche come mezzo una modernità a lungo sospirata.

Lunedì 23 Dicembre 2019, 05:01

