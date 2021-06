Alessandra De Tommasi

Quando Juliette Binoche vede una sfida all'orizzonte, ci si fionda senza pensarci due volte. È successo anche nella deliziosa commedia La brava moglie, presentata al Festival di Zurigo e appena arrivata in sala. Stavolta il Premio Oscar interpreta la severa direttrice di una scuola che sforna le perfette casalinghe, mentre al Festival di Cannes (6-17 luglio) si fa in due per France di Bruno Dumont e Ouistreham di Emmanuel Carrère, che apre la sezione Quinzaine des Réalisateurs.

Qual è l'ultima lezione imparata su un set?

«Che sono un asso al volante. Per il prossimo film americano, Paradise Highway, sarò una camionista e prima del lockdown ho vissuto dentro il veicolo per sette giorni. Comunque non so come facciano a sopravvivere chi lo fa di mestiere: mangia schifezze assurde nelle stazioni di servizio, girando in posti desolati».

E ne La brava moglie?

«Io non sono sposata, quindi non parlo per esperienza, ma credo che una moglie è brava quando resta fedele a se stessa. È un campo minato perché le relazioni istituzionalizzate tirano in ballo desideri e bisogni, mentre invece ci dovrebbe essere equilibrio nel dare per prima ciò che chiedi e ti aspetti dall'altro».

Si considera femminista?

«Viviamo in una società patriarcale con enormi divisioni che hanno portato ad una crisi profonda. Per superarla occorre parlarne e sensibilizzare sul tema».

Quale altro le sta a cuore?

«L'ambiente: da tanto penso a realizzare un documentario sul tema e forse accadrà presto in collaborazione con una reporter. Vorrei portare alla luce il rapporto tra deforestazione e biodiversità perché sono convinta che il cinema sia un motore sociale potentissimo».

Dopo tanti premi, dove trova lo stimolo per reinventarsi?

«Ignoro i commenti sull'immagine, vado avanti per la mia strada, convinta che nella vita bisogna fare la differenza, senza delegare totalmente il potere ai politici in un sistema di privilegi. Io so di essere in una situazione agiata perché posso far sentire la mia voce, ecco perché voglio dare il mio contributo con copioni d'impatto. I premi, poi, restano testimonianza di un impegno, ma non mi servono più per avere conferme».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA