Alessandra De Tommasi Per la prima volta in assoluto le sorelle Elsa e Anna arrivano

Per la prima volta in assoluto le sorelle Elsa e Anna arrivano nella Capitale con uno spettacolo di pattinaggio che promette magia ed emozioni, Disney on ice: Frozen, il regno di ghiaccio. Il regno di Arendelle prende vita in pista con tutti i protagonisti più amati, il pupazzo di neve Olaf, grande amante dei caldi abbracci, la renna Sven e il tenero Kristoff. A far festa con loro tornano anche altri amici storici, a partire da Topolino e Minnie, elegantissimi padroni di casa, pronti ad accogliere le principesse Disney, le star de Il re Leone, Alla ricerca di Nemo e Toy Story.

Il primo film ha vinto due Premi Oscar e un Golden Globe e il secondo ha appena sbancato il Natale di tutto il mondo con quasi un miliardo e mezzo di dollari, diventando così il film d'animazione con maggiore incasso della storia del cinema. Per celebrare il franchise più amato in assoluto e non solo dai bambini Disneyland Paris inaugura una stagione a tema, Frozen Celebration, l'11 gennaio, con un musical inedito e nuovi appuntamenti.

Ecco perché lo spettacolo sul ghiaccio, con la tappa romana seguita da quella milanese, rappresenta un momento speciale per un'intera generazione, ansiosa di vedere dal vivo le principesse incantate, che usano il ghiaccio come metafora potentissima di diversità e inclusione. Lo show vanta un dream team che ha già curato molti eventi sul ghiaccio di fama mondiale con un'impronta sempre più spettacolare: la regia di Patty Vincent, le coreografe di Cindy Stuart, la sceneggiatura dei fratelli Adam e Melanie Wilson (Trolls) e il designer di scena Steve Bass, pluripremiato agli Emmy.

Le avventure ghiacciate di Elsa e Anna (che nella versione italiana hanno le voci di Serena Autieri e Serena Rossi) rivivono in pista con le canzoni cult All'alba sorgerò, Facciamo un pupazzo insieme e Un problemino da sistemare, oltre che con una serie di effetti speciali incredibili, tra acrobazie mozzafiato e dialoghi emozionanti. L'esperienza per i piccoli spettatori diventa immersiva: sembrerà davvero di volteggiare per i corridoi del castello o di correre per i boschi del regno. La vera magia della storia resta però nella potenza del legame al femminile tra le sorelle. Niente principe in soccorso delle fanciulle, stavolta queste ragazze si salvano da sole.

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

