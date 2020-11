Alessandra De Tommasi

Patrick Dempsey ha recapitato ai fan un regalo di Natale in anticipo. A sorpresa, torna in tv il suo Dottor Stranamore, Derek Sheperd, in alcune puntate di Grey's Anatomy 17, su FOX dal 24 novembre. Che la creatrice Shonda Rhimes sia addirittura capace di riportare i morti in vita? Nel suo ospedale accadono miracoli che la scienza non sa spiegare, ma non fino a questo punto. La nuova stagione, infatti, è ambientata in era Covid-19 e quando la protagonista Meredith Grey (al secolo Ellen Pompeo) teme di essere stata infettata, sogna il compianto marito su una spiaggia. L'attore, che ha poi continuato la carriera in tv con La verità sul caso Harry Quebert e in Diavoli, non ha mai fatto mistero del suo attaccamento alla serie.

Sex symbol anni Ottanta, era poi caduto nel dimenticatoio e, grazie al camice del cardiochirurgo, ha dato una nuova svolta alla carriera: «Grey's ha raccontato sul red carpet del festival egiziano di El Gouna ha un posto speciale nel mio cuore e lo avrà sempre. Mi ha regalato una seconda chance e mi ha permesso di intrattenere il pubblico con leggerezza, commuovendo e divertendo con un genere, la commedia, che ho sempre amato, fin da quando ero ragazzino e prendevo come modelli Buster Keaton e Cary Grant, due maestri del romanticismo. La ragione è semplice: storie del genere incarnano i desideri più profondi dell'animo umano. Tutti noi vogliamo solo qualcuno da amare e che ricambi il sentimento».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA