Alessandra De Tommasi

Patricia Arquette è la prova vivente che esistono ancora ruoli di spessore per le attrici over 50. Dopo l'Oscar per Boyhood, ha appena vinto la Ninfa d'oro al Festival della TV di Monte-Carlo per la serie Escape at Dannemora, dove interpreta una sarta che aiuta due prigionieri a evadere. Non solo: nella serie The act diventa una madre affetta dalla sindrome di Munchhausen per procura, che porta un genitore persino a ferire un figlio pur di tenerlo vicino.

Dopo il discorso agli Oscar sulla parità di salario è stata criticata. Lo rifarebbe?

«Le critiche mi hanno delusa perché questo è un tema che va affrontato. Ora non so se lo ripeterei parola per parola, ma il senso resterebbe quello. L'unica cosa che conta è che tutti, non solo gli attori, siano retribuiti in modo equo».

Sta vivendo un momento d'oro, se l'aspettava?

«Certo che no: a 51 anni di solito a Hollywood ti mandano cordialmente in pensione e io non ne ho alcuna intenzione, anzi mi sembra di vivere un'era pazzesca della mia carriera, con opportunità che mai avrei pensato di avere».

Per questo sta scrivendo un'autobiografia?

«Mi sembra il momento giusto, anche se ne sono atterrita, avrei preferito una nuotata tra gli squali».

Sua sorella Alexis, scomparsa per Hiv, è stata una delle prime transgender attiviste della storia. Scriverà anche di lei?

«Le ho dedicato l'ultimo capitolo e il più difficile, la amo e mi manca moltissimo».

Perché ha accettato di fare queste due serie?

«In parte perché mi hanno detto che non avrei mai più recitato. Invece con queste trasformazioni voglio dimostrare che non solo i giovani e belli possono sentirsi sexy e avere ruoli interessanti».

Farebbe vedere ai suoi figli The Act?

«Hanno 13 e 16 anni, sarebbe strano per loro vedere la madre così. E poi sono ancora piccoli per contenuti così forti».

Il più grande insegnamento?

«Sean Penn è un artista che ha lasciato il segno nella mia carriera, con consigli ed esempio. Gli sarò grata per sempre».

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

