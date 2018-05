Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra De TommasiNatalie Dormer torna in tv dopo Il trono di spade in un'altra saga in costume, anche se non di natura fantasy. È la protagonista di Picnic at Hanging Rock, in tv da martedì 5 giugno, alle 21.15 su Sky Atlantic HD. Tratto dall'omonimo romanzo di Joan Lindsay, tradotto già da Peter Weir in un celebre film, racconta il mistero che ha coinvolto un college privato femminile, di cui l'attrice interpreta la preside, a Melbourne il giorno di San Valentino del 1900. Tre ragazze scomparse e un mistero tinto di giallo. La regia è di Larisa Kondracki, a conferma di un'impronta femminile evidente fin dalle prime inquadrature.«Inizialmente ho rifiutato la parte - spiega - perché non me la sentivo di tornare in tv e indossare di nuovo il corsetto. Dopo due ore mi avevano convinta». Le fonti d'ispirazione? «Da un lato ho ritrovato tutta la scrittura sofisticata che pervade Il trono di Spade, dall'altra le atmosfere alla Jane Austen che da inglese mi sono molto care». Il suo personaggio, Hester, fugge da un passato oscuro: «Si vuole lasciare alle spalle qualcosa di indicibile e cerca di diventare indipendente in un'epoca in cui se eri zitella e quindi non avevi la protezione di un uomo, ti restavano poche alternative, tra cui appunto quella di diventare istruttrice. In questi scenari bucolici e sognanti, nulla è come sembra e si riscoprono temi molto attuali. Non solo per le donne, visto che anche i maschi devono fare i conti con la propria identità». Ancora una volta ribelle e audace, come l'abbiamo vista nella saga di Hunger Games, Dormer reinventa se stessa con grande abilità. «Sto diventando sempre più pignola e selettiva nella scelta dei progetti. Dalle conquiste non si può e non si deve tornare indietro». Che il giallo abbia inizio, allora...