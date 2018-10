Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra De TommasiLUCCA Harry Potter, Spider-Man e le Winx sono solo alcuni degli ospiti del 52° Lucca Comics and games, il secondo salone più grande al mondo dedicato al mondo dei fumetti (e non solo) in scena da oggi a domenica.Tra gli appassionati dell'evento anche molte star, tra cui Luca Murphy (foto), teen idol per la serie Maggie and Bianca e da dicembre conduttore del podcast inglese Nerd Quest, che indaga appunto la cultura geek. Amante di Star Wars e fan de Il trono di spade, probabilmente si aggirerà per le strade di Lucca nei prossimi giorni mimetizzato tra la folla indossando un costume. L'ultimo che ha indossato? «Mi sono vestito da Deadpool racconta a Leggo in versione spiaggia, con tanto di ciambella a forma di unicorno. Per me è una manifestazione speciale, ormai ci partecipo religiosamente da 20 anni, perché fin da bambino divoravo ogni fumetto Marvel mi capitasse a tiro. E quando mi sono ritrovato qui ad assistere a una battaglia jedi con spade laser ho capito di essere finalmente tra la mia gente».L'attore, probabilmente tra i conduttori del Chicago Comic Expo di marzo, ha già un programma di appuntamenti da non perdere a Lucca: «Il 3 una bacchetta magica alta 5 metri verrà accesa per celebrare l'arrivo di Animali fantastici: i crimini di Grindelwald, al cinema dal 15 novembre con Johnny Depp e Jude Law. Marvel festeggia in Toscana i prima 10 anni e Nicholas Brendon ricorda i tempi di Buffy». L'1 arriva Sibel Kekilli (Shae de Il trono di spade) e il 3 è il turno di Netflix, con Diego Luna e Michael Pena di Narcos.