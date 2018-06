Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra De TommasiLuca Murphy ha superato la soglia della rockstar grazie a due fenomeni teen. In Mia and me ha affiancato Rosabell Laurenti Sellers (Il trono di spade) e con Maggie&Bianca Fashion Friends su Netflix è arrivata la consacrazione. Il 31enne, però, non si limita alla recitazione (anche se sogna un cameo in Animali fantastici e dove trovarli) ma è ideatore di format e sceneggiatore.Come continuerà Maggie&Bianca?«Per ora in programma abbiamo alcuni meet and greet poi si vedrà. A volte immagino la reunion dei personaggi con il mio Quinn magari in versione baby-papà».La coppia Quinn-Bianca, i #Quinca, è un fenomeno«Persino i genitori mi avvicinavano con aria affranta daquando ci siamo lasciati».Di cosa si sta occupando?«Dopo aver scritto i testi del tour della serie, ho sceneggiato un paio di commedie, ma il mio sogno sarebbe condurre uno show alla Letterman o come Cattelan. O fare un The Younger Pope, se Sorrentino mi chiamasse».Su Instagram ha 132 mila follower«L'affetto è palpabile e mi sorprende sempre. A casa ho un armadio di regali dei fan, dalle t-shirt di Harry Potter al dopobarba di Star Wars. La cosa più surreale? Il face swap: dopo il Concerto di Capodanno su Rai Uno, ne hanno fatti tanti con la mia faccia e il ciuffo di Malgioglio».Il gadget più buffo?«Non ho saputo resistere a comprare i mini me ossia le due versioni della statuina di Quinn in versione scuola e band in edicola».