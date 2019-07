Alessandra De Tommasi

Libri di pozioni, sfere incantate e accessi segreti: lo studio 13 di Cinecittà si è trasformato nel quartier generale di un gruppo di streghe del Seicento pronte a riscrivere la storia. È tutto finto, certo, ma il dubbio entrando per corridoi bui viene eccome, specialmente se s'incrocia un'eterea figura dalla lunga chioma bianca piena di dreadlock che sembra la rivisitazione rock di Daenerys de Il trono di spade. La ricostruzione è talmente fedele che l'aria ha qualcosa di elettrico. Il motivo è semplice, oggi è il momento dell'ultimo ciak per la terza serie originale italiana targata Netflix: si chiama La luna nera, tratta dal primo romanzo dell'omonima trilogia di Tiziana Triana (in libreria da novembre per Sonzogno) e prodotta da Fandango.

La storia in sei puntate vedrà la luce ad inizio 2020, ma l'attesa è altissima. Non solo perché è il primo fantasy made in Italy a puntate, basato su un manoscritto ancora inedito o per il valore produttivo altissimo (il budget è top secret), ma anche il team tutto al femminile dietro la macchina da presa (Francesca Comencini, Susanna Nicchiarelli e Paola Rendi). Sono donne anche le sceneggiatrici e ovviamente le protagoniste, braccate per la loro diversità.

«È un progetto necessario, moderno e femminista - racconta la regista di Gomorra La serie - con riferimenti evidenti all'epoca politica attuale». «La prima volta che sono entrata in questo mondo con le sue regole mi è venuto in mente Guerre Stellari», le fa eco Susanna Nicchiarelli.

Non solo action: c'è una lovestory proibita tra i rampolli delle due fazioni, la cornice della persecuzione ecclesiastica e un retrogusto storico frutto di due decenni di letture e ricerche. E nel cast troviamo otto giovani debutti.

