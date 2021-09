Alessandra De Tommasi

«Leone? Mi meritavo un micino»: Roberto Benigni ha ritirato il premio alla carriera senza saltellare sulle poltrone come durante l'ormai iconica notte degli Oscar per La vita è bella, ma l'entusiasmo resta lo stesso, applausi e standing ovation inclusi del pubblico. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (al quale ha chiesto di restare qualche altro anno), l'artista toscano ha dedicato il riconoscimento alla moglie Nicoletta Braschi: «Non è un'emozione: è di più, è un sentimento d'amore quello che provo e che vorrei restituire decuplicato. Il Leone non posso dedicarlo a lei: è il suo. Abbiamo fatto tutto insieme, per 40 anni. Lo portiamo a casa e lo dividiamo così: io mi prendo la coda per mostrarti la mia gratitudine, le ali invece sono le tue per il talento, il mistero, il fascino, la femminilità. Emani luce. È stato amore a prima vista, anzi a eterna vista».

Ha ballato la rumba alla notizia ed è stato elogiato sul palco dalla regista Jane Champion (in concorso con The power of the dog, su Netflix dal 1° dicembre) come «anima innocente che ci riporta alla gioia di essere vivi e innamorati». Dopo la cerimonia ha confessato: «Potevo parlare solo di lavoro, e l'ho fatto ringraziando tutti i registi che mi hanno diretto, ma in un momento così dovevo parlare di lei, Nicoletta è tutto per me. E poi, sarà banale, ma devo ringraziare e dedicarlo agli italiani perchè mi danno vita e fantasia».

