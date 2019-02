Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra De TommasiLa versione millennial di Sex and the City arriva in Italia. Si chiama The Bold Type e dall'11 febbraio debutta su Amazon Prime Video con la prima stagione, mentre la seconda è da ieri su Premium Stories.Tre amiche protagoniste Jane, Kate e Sutton (che ricordano Carrie and co), lavorano a New York in un giornale di moda, e aprono il guardaroba con lo stesso desiderio con cui molte coetanee guardano l'uomo dei sogni. Stavolta niente Mister Big, ma una solidarietà al femminile, inclusa la direttrice del magazine, Jacqueline. Questo poker d'assi mette in scena vicende tratte dalla vita dell'ex caporedattrice americana di Cosmopolitan Joanna Coles. Al Festival della Tv di Montecarlo le quattro protagoniste hanno raccontato il bello di essere un team e trattare temi delicati, come le molestie sul lavoro, il tumore al seno e i pregiudizi culturali: «Storie vere, che ci potrebbero raccontare le nostre amiche», dice Aisha Dee, che nella serie interpreta Kat «e ci rendono più forti. Il mondo non è perfetto ma questa serie incoraggia a credere in se stesse e a sostenersi a vicenda. Il mio personaggio è gay e molte ragazze mi hanno scritto di aver trovato il coraggio di fare coming out dopo aver visto gli episodi. Da afroamericana, sono cresciuta senza vedere in tv nessuno che mi rappresentasse ma oggi invece la mia voce viene ascoltata. E non è solo un telefilm per ragazze: è giusto che anche gli uomini esplorino il proprio lato femminile senza vergognarsene».«E quando sbagliamo», conclude Katie Steven, ossia Jane «ci rialziamo con una risata».