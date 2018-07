Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra De TommasiLa storia vera di un giovane idealista è appena arrivata al cinema con Giochi di potere. A prestare il volto al protagonista è Theo James. Al centro della storia c'è Michael, un impiegato delle Nazioni Unite che smaschera la corruzione del progamma Oil-for -Food. L'iniziativa avrebbe dovuto aiutare il popolo iracheno dopo la prima guerra del golfo e invece ha innescato una spirale di tangenti a favore di Saddam Hussein.Il 33enne interprete britannico, famoso per la saga teen Divergent e di recente testimonial di Hugo Boss, ne è onorato: «Credo fermamente nell'importanza dell'Onu - dice - ma dopo aver letto di questa vicenda sono molto combattuto, non perché il film sia una critica a quest'istituzione, ma un'analisi di quello che è successo in Medio Oriente». Prima del ciak l'attore ha incontrato il vero signor Soussan, che ha scritto un libro sull'accaduto:«Sentirlo parlare - ha detto - mi ha affascinato. Ha pagato un prezzo molto anno e per tutta la vita. Le sue azioni influenzeranno la sua stabilità emotiva, la famiglia e i suoi valori morali. Ascoltarlo è stata un'autentica lezione per me». Sir Ben Kinglsey, che interpreta il suo mentore nell'Onu, è stato un altro punto di riferimento: «Per tutto il tempo ho cercato di non lasciarmi distrarre dalla sua grandezza. Resto aperto ai suggerimenti e cerco di seguirne l'esempio, arrivare preparato, pronto ed emotivamente aperto. È questo è l'insegnamento più grande che possa imparare dal contatto con questi giganti della recitazione».riproduzione riservata ®