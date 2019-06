Alessandra De Tommasi

La nuova rivisitazione dei vampiri a puntate nasce dalla penna di Joe Hill, il figlio di Stephen King: si scrive Nos4a2, ma si legge Nosferatu. Dopo l'anteprima a Canneseries, arriva su Amazon Prime Video questa serie da brividi con protagonista Zachary Quinto di Charlie Manx, una creatura che si ciba dall'energia vitale dei bambini per ringiovanire. Nel frattempo li rapisce per condurli a Christmasland, un luogo dove la tristezza è bandita. «Sembra a volte una metafora potente della nostra realtà, infarcita di violenza e dipendenze - spiega Jami O'Brien, la creatrice dove brave persone commettono azioni tremende e gente cattiva diventa capace di atti meritevoli. Uno dei temi cardine del racconto riguarda il tempo. Da un lato abbiamo un romanzo di formazione di Vic (Ashleigh Cummings), una ragazza con abilità speciali che si allontana dai genitori per crescere. Dall'altra troviamo Charlie, che è reduce da un'infanzia tremenda, ma vuole restare giovane». «La serie è ricca di allegorie le fa eco l'attrice ha valenze politiche e sociali e credo abbia anche un'ispirazione psicologia. Io non ho mai vissuto situazioni familiari tormentate come Vic, anche se in adolescenza la mia salvezza è stata la recitazione, mi ha insegnato a dar sfogo alle emozioni in maniera costruttiva».

Quinto la definisce «la prova con maggiori sfide della carriera, a partire da una trasformazione fisica totale, dove posso nascondermi e scomparire. Ho provato questa stessa emozione leggendo i romanzi di Stephen King, di cui sono appassionato: ti attraggono e ti spaventano al morte allo stesso tempo. E le sue storie al cinema mi hanno sempre terrorizzato al punto tale da non riuscire a guardare altrove. Spero che questa serie susciti lo stesso fascino ipnotico».

Lunedì 10 Giugno 2019, 05:01

