Alessandra De Tommasi

La magia delle feste si moltiplica con tre cine-concerti dell'Orchestra Italiana del cinema che torna in scena con Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, terzo film tratto dalla saga di J.K. Rowling da 450 milioni di copie, edita in Italia da Salani. E assieme agli altri cinque adattamenti, proprio in occasione del Natale, arriva in un'esclusiva versione home video con il Trivial Pursuit del maghetto. Il 29 e 30 dicembre il maestro Timothy Henty dirigerà 130 musicisti, tra orchestra e coro, per ricreare dal vivo la partitura scritta di John Williams e nominata come miglior colonna sonora agli Oscar. Il concerto è in perfetto sincrono con il film - proiettato sullo schermo di dodici metri - diretto dal Premio Oscar Alfonso Cuaròn e forse il più dark dell'intero franchise. Non solo reinventa il look di Hogwarts, dalle divise alle bacchette, ma rivela con uno stile visivo mozzafiato, misteri legati al passato del Bambino Sopravvissuto e del padrino Sirius Black (il premio Oscar Gary Oldman), una delle figure-chiavi del racconto.

V.le Pietro de Coubertin 30, 29/12 ore 20; 30/12 ore 15 e ore 20, 0680241281, da 35 euro.

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

