Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra De TommasiL'inverno sta arrivando. Quasi: l'ottava e ultima stagione de Il trono di spade farà capolino a metà 2019 con sei episodi (in Italia su Sky Atlantic), ma i fan non riescono ad aspettare e cercano anticipazioni ovunque, soprattutto nell'aria movie di Lucca Comics and games dove l'attrice tedesca di origini turche Sibel Kekilli, ex-attrice porno e interprete della (compianta?) Shae, concubina di Tyrion Lannister, ha scatenato un discreto trambusto.Dica la verità, spera ancora in un ritorno di Shae?«A parte sperare in un telefilm tutto suo, non ci penso. Ma forse, se Tyrion non mi avesse uccisa, starebbe ancora con lui, penso si amassero davvero, ma suppongo che non lo sapremo mai».Non lo ha chiesto allo scrittore della saga, George R.R. Martin?«Certo, anche se lui detesta che gli si chiedano anticipazioni o notizie sullo stato dei nuovi romanzi. Io però sono curiosa e lo faccio lo stesso. Per le feste, al Ringraziamento o a Natale, mi invita nella sua casa di Santa Fe e non riesco a trattenermi, ma quando provo a scoprire chi siederà sul Trono di spade mi prende in giro dicendo Hodor o Frittella. Ci ho rinunciato».Non le spiace di essere stata tagliata fuori?«Certo, George mi ha chiesto scusa ma chi se ne frega, ormai è troppo tardi. Ho pregato gli sceneggiatori di concedermi un'altra stagione ma non c'è stato verso, ormai era tutto deciso».Chi altro non perdona?«Tyrion: tradisce Shae e le dà della puttana. Non ci sto, poteva trovare un altro modo di proteggerla».