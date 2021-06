Alessandra De Tommasi

L'estate firmata Netflix e rigorosamente made in Italy parte all'insegna di Summertime, dal 3 giugno con il secondo capitolo (e un terzo già in cantiere). Liberamente tratta dal romanzo Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia, la serie declina il teen drama in salsa tricolore tra amori, conflitti generazionali e tanti sogni incorniciati dalla costiera adriatica.

Il giovanissimo cast, presente al gran completo, è capitanato dal poliedrico Ludovico Tersigni, nuovo conduttore di X-Factor dopo il decennio all'insegna di Alessandro Cattelan. Il suo Ale, racconta, coniuga il tipico binomio donne-motori, di cui anch'io sono appassionato fin da piccolo grazie a mio fratello, anche se poi ho smesso dopo la morte di Marco Simoncelli (nel 2011, ndr.). Continuo a pensare comunque che sia uno sport bellissimo.

Ai volti già noti si aggiungono tre new entry: Jonas (Giovanni Anzaldo), Lola (la spagnola Amparo Pinero Guirao) e Rita (Lucrezia Guidone). E la storia riprende un anno dopo le vicende della prima stagione: «I protagonisti racconta Coco Rebecca Edogamhe, che interpreta Summer vivono quella fase particolare in cui si sta per entrare nel mondo degli adulti e infatti la prima puntata ruota attorno all'esame di maturità di alcuni di loro. Il mio personaggio, ad esempio, si trova alle prese con decisioni delicate per se stessa, ma senza interferenze. Nel seguire l'istinto però rischia di ferire le persone a cui tiene maggiormente».

Queste vacanze all'insegna della leggerezza ma anche della crescita rivela anche lati nascosti dei protagonisti: «Dario ad esempio - aggiunge Andrea Lattanzi che gli presta il volto è un super romanticone e infatti si trova subito un nuovo interesse amoroso».

A regalare un'atmosfera briosa e spensierata ci pensa anche una colonna sonora ricercata, come sottolinea la musicista Thony, qui nei panni di Isabella, mamma di Summer: «È proprio vero che la musica ti tira fuori dai guai e lo so bene io che sono problematica ma riesco a trasformare il mio urlo interiore in armonia».

