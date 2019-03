Alessandra De Tommasi

L'arrivo in versione home video di Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, con Jude Law (foto) e Johnny Depp, verrà festeggiata a Roma con una due giorni, dedicata appassionati e curiosi, che potranno darsi appuntamento ai piedi della bacchetta alta tre metri del protagonista, Newt Scamander (il premio Oscar Eddie Redmayne). Durante l'esposizione i cosplayer, chi si traveste in tema con i personaggi, sono i benvenuti e potranno fare incursione per i corridoi del centro commerciale Porta di Roma posando con i passanti. La statua ha fatto il giro del mondo - con tappa anche a LuccaComics - per accompagnare il cast nelle anteprime del film: attori e attrici hanno posato sul red carpet accanto all'installazione, orgogliosi di portare al cinema il mondo di Harry Potter con questo nuovo franchise ambientato prima che il maghetto nascesse, ma con alcuni personaggi iconici, da Albus Silente alla professoressa McGranitt. Una hostess sarà a disposizione per rispondere alle domande per aiutare a coreografare gli scatti. Selfie e photo-op potranno riprodurre gli incantesimi più famosi di Hogwarts o lo stile degli interpreti: Ezra Miller (Credence) per esempio si è presentato a Parigi con i palmi delle mani ricoperti dalla scritta Avada Kedavra, una delle maledizioni senza ritorno.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA