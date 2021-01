Alessandra De Tommasi

Il regalo di Natale (a puntate) più amato è arrivato su Netflix con la serie in costume Bridgerton. In due settimane ha conquistato 63 milioni di utenti e il quinto posto come prodotto original più visto nella storia della piattaforma streaming. Finora gli adattamenti dei romanzi d'amore d'epoca erano riservati a un pubblico di nicchia, soprattutto femminile. Invece questo titolo - ispirato alla famiglia inglese di sangue blu più ammirata dell'Ottocento - è diventato un fenomeno senza precedenti, grazie ad un tocco trasgressivo e moderno. Il protagonista Regè-Jean Page (Simon) lo descrive come Jane Austen che incontra Gossip Girl in 45 (anziché 50) sfumature di grigio. Mistero, romanticismo e passioni con un cast sexy e una cornice fiabesca.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Gennaio 2021, 05:01

