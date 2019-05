Alessandra De Tommasi

Il leader dei templari torna in azione: Tom Cullen, già star di Downton Abbey, indossa nuovamente l'armatura di Landry, monaco guerriero per la seconda stagione di Knighfall, la serie tv prodotta da Jeremy Renner, su History (canale 407 di Sky) dal 23 maggio alle 21.50. Dal set di Praga ha raccontato le nuove sfide di un personaggio a dir poco epico.

La new entry più attesa è Mark Hamill, Luke Skywalker di Star Wars, che interpreta Talus, il suo mentore. Era agitato all'idea?

«Da fan di Guerre Stellari ero a dir poco terrorizzato a morte prima di incontrarlo ma mi ha stupito e non solo perché il suo personaggio è un tipo cazzuto il pubblico impazzirà a vederlo così e perché ci vuole coraggio a rimettersi in discussione come fa lui, con umiltà e ironia.

Altre novità in arrivo?

«Battaglie senza esclusioni di colpi, più spettacolari della prima stagione. Aspettatevi una stagione più sexy ma anche sanguinosa, dal sapore estremamente umano».

A cosa la paragonerebbe?

«Attualmente in tv quello che ci somiglia maggiormente lo si vede ne Il trono di spade e Viking, telefilm di cui sono grande fan. Anche noi diamo prova di grande evasione tornando con un prodotto più maturo e con Landry alle prese quasi con un reboot, anche se non radicale: lo vediamo alle prese con il desiderio di redenzione, vuole una rinascita ma per raggiungerla deve raggiungere gli angoli più bui della sua anima. Non è l'eroe perfetto in armatura scintillanti e resta pieno di difetti».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA