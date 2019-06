Alessandra De Tommasi

Il carisma luciferino di Charles Manson è diventato un film, Charlie says, in anteprima al Fantafestival di Roma il 16 giugno e dal 4 luglio nel resto delle sale italiane, dopo l'anteprima alla Mostra del cinema di Venezia. Difficile immaginare il consorte della regina Elisabetta in The Crown come il manipolatore che nel 1969 ha ordinato vari omicidi tra cui quello di Sharon Tate, eppure Matt Smith è riuscito ad operare la trasformazione e fa venire i brividi. Le sue adepte sono interpretate da Hannah Murray, Sosie Bacon, Marianne Rendon, che persino in prigione e dopo assassinii di varia natura continuano a difendere la purezza d'intenti del loro leader. «Durante le riprese dice la Murray eravamo davvero nel mezzo del nulla, isolate e tagliate fuori da tutto. Per me che non guido il senso di oppressione era tangibile. Per due settimane non ho lavato i capelli e, tra quello e la mancanza di cellulare, l'alienazione era completa». «A me mancava il mio cagnolino aggiunge la Rendon ma lasciare l'istinto a briglia sciolta ad esplorare il lato oscuro non mi è dispiaciuto. Io mi sono liberata di tutto ricorda la figlia di Kevin Bacon a partire dal trucco e mi sono messa davvero a lavorare nel ranch, senza preoccuparmi di altro, per immergermi in quel mondo chiuso, vivendo un'esperienza collettiva totalizzante. Era inquietante pensare come le donne venissero disumanizzate da Manson, ma non erano mostri, solo ragazze ordinarie facilmente influenzabili. Ho letto libri su di lui e non ho chiuso occhio di notte, i dettagli dei delitti sono raccapriccianti».

riproduzione riservata ®

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA