Alessandra De Tommasi

Gli squali dell'alta finanza di Billion ritornano (da venerdì su Sky Atlantic), sempre più agguerriti e subdoli. La lotta tra Axe (Damian Lewis) e Chuck (Paul Giamatti) sembra arrivata a una tregua, mentre la moglie del magnate, Lara, potrebbe uscire di scena. Su questo punto però la sua interprete Malin Akerman ha la bocca cucita, durante l'incontro al Festival della TV di Montecarlo.

Billions ha introdotto il primo personaggio genderqueer, che chiede che non si usino pronomi al femminile o al maschile per identificarlo. Pensa che anche nell'uguaglianza dei generi la serie abbia dato un contributo valido?

«Ne sono convinta: Lara non è la moglie di, vive un matrimonio equo con Axe, ha un fiuto per gli affari e sa prendersi il posto che merita. So cosa voglia dire lavorare il doppio per essere presa sul serio solo perché donna. O dimostrare di non essere solo un bel faccino».

Quale messaggio lancia?

«Non giudicatemi dalla copertina: ho un cervello e so usarlo».

Lara non fa trasparire le insicurezze. E lei?

«Non posso concedermelo, anche se ne ho provate tante. Spesso in passato non mi sono sentita all'altezza, ma ho capito che la forza viene da me».

È così determinata anche come mamma?

«A casa sono più rilassata, vorrei che mio figlio crescere empatico verso gli altri, nonostante i privilegi. Io non li ho avuti, provengo da origini umili, ma lui non deve darli per scontati. Gli parlo di tutto e finora ha sempre dimostrato curiosità e giudizio».

