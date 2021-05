Alessandra De Tommasi

Due Premi Oscar per 30 minuti di pura poesia: arriva oggi in sala The Human Voice, diretto da Pedro Almodovar e interpretato da Tilda Swinton, dopo l'anteprima alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Il racconto, girato in pandemia e ispirato dalla pièce teatrale di Jean Cocteau, segue la protagonista nell'angosciante attesa del suo ex amante, che le ha promesso di passare a casa per prendere le sue cose. «Il personaggio spiega il regista è una donna sull'orlo di una crisi di nervi in una commedia delirante: sola e abbandonata, a parte un cane, aspetta una telefonata che non arriva». L'attrice e musa di questo progetto sembra al settimo cielo: «Non vedevo l'ora di lavorare con questo cineasta brillante, mi pare un sogno esserci riuscita».

Questa coppia insolita di artisti ha trovato un equilibrio nella follia. Non è forse questo il mistero del cinema? continua questa splendida 60enne Ci spinge a metterci nei panni degli altri in un atto di fede incredibile. «Uno slancio reciproco le fa eco Almodovar mi sono affidato a lei quando la sceneggiatura che ho scritto in spagnolo è stata tradotta in inglese. Le ho detto di farla sua, di rielaborarla e, se voleva, anche cambiarla. Ne è nata una musicalità diversa ma che mi ha reso felice».

La vicenda, una gigantesca metafora della solitudine, prende vita e colore tra queste mura domestiche sgargianti, dalle tonalità accese e dalle simmetrie meticolose, marchio di fabbrica di quest'eccentrico filmmaker. «Lo considero un capriccio parole sue ma volevo tornare alle origini teatrali, mostrare un ambiente platealmente finto, in un esperimento quasi sociologico e molto personale, che prende in mano il dolore di questa figura femminile e lo fa suo. Non è quello che sta succedendo a tutti con il lockdown?».

«Siamo relegati nelle mura domestiche - continua Almodovar - e allora ho voluto dare un contributo, con un'opera di finzione e d'arte che facesse compagnia al pubblico. La cultura ora più che mai si rende necessaria, come pilastro fondamentale della nostra esistenza».

