Alessandra De TommasiDUBAI Alla pensione non ci pensa nemmeno: sir Patrick Stewart a 77 anni è più in forma che mai quando al Dubai International Film Festival riceve l'Honorary Award della 14° edizione. Dopo aver detto addio al capo dei mutanti X-Men nel film Logan, ha in serbo molte sorprese per i suoi fan, tra progetti teatrali e al cinema.Un nuovo Star Trek è in cantiere. Tornerebbe nell'uniforme di Jean-Luc Picard?«Quentin Tarantino è uno dei registi con cui ho sempre sognato di lavorare, un idolo, e so che è coinvolto nel progetto, quindi in tal caso ci farei più che volentieri un pensierino».Ora porta avanti un suo progetto teatrale.«Ci ho iniziato a pensare 25 anni fa, è l'adattamento di un noto romanzo a cui sono molto legato. Per scaramanzia non dico il nome, ma stavolta potrei esserci davvero vicino».Cosa le ha lasciato nel cuore Logan, il suo addio al professor X?«Le risate con Hugh Jackman e una piccola rivoluzione nel campo dei cinecomic. Abbiamo esplorato una normalità un po' atipica, fatta di piccoli gesti».Da attore shakespeariano a doppiatore di cartoon: come ci è arrivato?«Far ridere la gente è terapeutico e American Dad mi ha fatto un grande regalo permettendomi di prestare la voce ad uno dei personaggi. Se ci pensi anche i social media sono piattaforme piene di umorismo e per questo mi piacciono molto».riproduzione riservata ®