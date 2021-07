Alessandra De Tommasi

Dopo Wonder Woman, un altro cinecomic diretto da una donna: si chiama Bitter Root e vedrà dietro la macchina da presa Regina King, Premio Oscar per Se la strada potesse parlare. Al Festival di Cannes con Flag Day di Sean Penn, è stata ospite di Salma Hayek ai talk rosa Women in Motion di Kering.

Da attrice, ha un valore aggiunto come regista?

«Gli artisti sono vulnerabili e io so come parlare loro con tatto, capisco cosa provano e mi identifico più velocemente».

Dopo il debutto con Quella notte a Miami, su Amazon, passa a dirigere la storia tratta da un fumetto: a cosa deve il salto?

«Mi voglio mettere alla prova, ma senza le pressioni di studi come Marvel o DC Comics. Scelgo sempre progetti che vedrei come spettatore».

Al cinema reciterà con Idris Elba nel western black The harder they fall. Hollywood è più inclusiva?

«Cinque anni fa in un'intervista ad Oprah ho detto che volevo un cambiamento e sono contenta che se ne continui a parlare. A Cannes ha vinto la regista Julia Ducournau. Qualcosa si muove, ma la percentuale di donne registe nelle candidature agli Emmy è ancora molto lontane dalla parità rispetto alla controparte maschile bianca. E io voglio essere supportata e non tollerata nel mio ruolo sul set».

Da regista, all'inizio non si è sentita apprezzata?

«Pensano sia il capriccio di un'attrice annoiata, io invece voglio essere presa sul serio, studio e m'impegno per superare dubbi e pregiudizi. Per farlo ho bisogno di un team di professionisti e sono contenta di averlo trovato. Peccato solo che in pandemia tutto sia avvenuto virtualmente perché il cinema è anche condivisione, scambio, presenza».

