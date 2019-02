Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra De TommasiCon Star Trek: Discovery, appena approdato su Netflix con la seconda stagione, l'universo del franchise continua ad espandersi. Basti pensare che entro la fine dell'anno Patrick Stewart tornerà nei panni di Jean-Luc Picard, pur senza essere più il capitano della flotta spaziale, nel nuovo telefilm ispirato a questo mondo fantastico in costante evoluzione. È disponibile da poco invece The Gravity of Crime, nuovo gioco di ruolo della serie Star Trek Adventure, come se servisse un'ulteriore conferma della longevità di una storia che regala emozioni da mezzo secolo.Tornando invece a Star Trek: Discovery, grandi cambiamenti sono in atto. La prima stagione ruota attorno all'ambiguo capitano Gabriel Lorca (Jason Isaacs, noto come Lucius Malfoy della saga di Harry Potter), con un tono dark e ombroso. «Non mi sembrava di essere entrato a far parte di un mondo conosciuto ha confessato Isaacs - al Festival della TV di Monte-Carlo perché prima di noi Star Trek non tornava in tv da molto tempo. Discovery però è diverso, ho capito che il materiale sarebbe stato originale, quasi rivoluzionario». La seconda stagione ne raccoglie l'eredità, un peso che all'inizio avrebbe potuto schiacciare la storia, con una scommessa vinta. Stavolta si prospetta all'insegna di una figura meno cupa, il capitano Pike, predecessore di Kirk, oltre alla presenza di Spock, interpretato dal nipote di Gregory Peck. Chiunque arrivi e comunque vada, insomma, sarà un successo? È la certezza di Isaacs: «Star Trek cambia volti per restare comunque un inno alla diversità e questo messaggio sarà sempre attuale. È questa la forza della fantascienza, una metafora senza tempo».