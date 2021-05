Alessandra De Tommasi

Chiusa a riccio nel suo lutto, malata e depressa: Saoirse Ronan prende su di sé il dolore della sua Charlotte Murchison nel dramma romantico Ammonite, scritto e diretto da Francis Lee, per poi rinascere alla vita grazie all'incontro con l'amore. Seppur sposata, la lady dell'alta società s'innamora di Mary Anning e vive con lei un rapporto totalizzante di passione e fiducia.

Com'è riuscita a calarsi nei panni di Mary?

«Ho iniziato a tenere un diario, come se fossi lei: vi ho annotato i suoi pensieri perché la vicenda, tratta da una storia vera, ha degli agganci storici. Pur non sapendo tanti dettagli, ho messo nero su bianco quanto conoscevo della vicenda, i piccoli fatti che conoscevo assieme alle relazioni familiari e all'amore per i fossili».

E cosa ha capito?

«Mary è più talentuosa del marito ma si è dovuta fare da parte».

Com'è stato l'incontro con Kate Winslet?

«Siamo molto diverse: lei è organizzatissima, usa post-it e adesivi, ma alla fine abbiamo usato un metodo simile e ottenuto una sorta di placida quiete tra i nostri personaggi. Prima di muovermi guardavo cosa faceva lei e mi sentivo rassicurata».

È diverso girare scene intime con una donna?

«Mi sono sentita al sicuro su questo set, a mio agio e totalmente affidata nelle mani di Kate, peraltro un intero dipartimento della troupe, quello delle riprese, era tutto al femminile. Tutto questo ha contribuito a creare un'atmosfera rilassata. Ci capivamo al volo».

Cosa le piace del legame tra Charlotte e Mary?

«Sono attratta dall'idea che la passione per il lavoro sfoci poi in amore. È una delicata progressione del rapporto e infatti ci ha aiutato girare le scene in sequenza e crescere con i personaggi».

Che tipo di consigli ha chiesto?

«Le mie amiche lesbiche mi hanno solo detto che ci sono pochi film su questo tipo d'amore ed ero felicissima di poterlo incarnare, portarlo in vita sullo schermo nel modo più rispettoso e autentico possibile».

Martedì 4 Maggio 2021

