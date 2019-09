Alessandra De Tommasi

Chi pensava che le trasgressioni adolescenziali più crude in TV fossero già state esplorate a sufficienza suicidio incluso con il trasgressivo Tredici è destinato a ricredersi: la serie teen rivelazione dell'anno si chiama Euphoria e debutta stasera alle 23.15 su Sky Atlantic (due puntate ogni sera fino al 29). Ai Miu Miu Tales alla Mostra del Cinema di Venezia ne ha parlato la modella transgender Hunter Schafer, qui al debutto nella recitazione nei panni di Jules, la migliore amica della protagonista Rue (interpretata da Zendaya, musicista, modella e star dell'ultimo Spider-Man), 17enne tossicodipendente.

Tratta da una serie israeliana e con la colonna sonora di Drake e Labrynth, ha già suscitato scalpore e scandalo negli USA, ma Schafer è orgogliosissima del contributo per la comunità LGBT+: La visibilità permette di dare voce a chi finora non ne ha avuto. Da bambina io non avevo la più pallida idea dell'aspetto di una donna trans né conoscevo le dinamiche queer, invece una serie come questa può innescare un cambiamento concreto. In un mondo perfetto tutti noi dovremmo sentirci liberi di esprimerci, amiamo chi vogliamo e avere pari diritti. Secondo me Jules permette un passo avanti in questa direzione.

Senza retorica né alcun buonismo, la serie di Sam Levinson racconta gli eccessi della generazione Z tra traumi, bullismo, dipendenze e depressione. Per l'occasione Sky ha attivato un servizio di supporto per chi vivesse situazioni di dipendenze con una linea e un indirizzo e-mail dedicati (066873819 ed euphoria@aupi.it).

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

