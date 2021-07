Alessandra De Tommasi

CANNES - È il tocco magico di Hollywood che il Festival di Cannes sta rincorrendo da una settimana: con The French Dispatch di Wes Anderson torna in scena sulla Croisette la forza di una storia corale con ambientazione francese (ottima combo per entrare nelle grazie dell'evento) e cast stellare dell'A-list d'oltreoceano. In sala in Italia dall'11 novembre, il film prende vita nella redazione a dir poco pittoresca, anzi surreale, dell'omonima fittizia rivista del secolo scorso. Per la longeva pubblicazione, diretta da Bill Murray, si tratta del canto del cigno: la genesi dell'ultimo numero promette scintille. È così che il sommario della testata diventa la struttura del racconto filmico attraverso vari reportage tematici (uno più bizzarro dell'altro). Il più rocambolesco?

Quello ambientato in un carcere di massima sicurezza dove un pluriomicida tendente alla psicosi (Benicio Del Toro) diventa in pittore/genio con una musa poliziotta (Lea Seydoux). Intanto l'inviato di viaggi (Owen Wilson) scrive sul taccuino mentre pedala in bicicletta, quello gastronomico (Jeffrey Wright) ha più a cuore i coltelli presenti nelle storie di cronaca nera di quelli usati in cucina e l'esperta di politica Frances McDormand s'invaghisce del poco più che adolescente reazionario Timothee Chalamet. Interpreti Premi Oscar, come Tilda Swinton, cameo illustri, ambientazioni-opere d'arte e sceneggiatura brillante (scritta dallo stesso regista): il cocktail ha tutti gli ingredienti del cinema d'autore mescolati al gusto pop contemporaneo. E finalmente la folla si raduna attorno al red carpet con lo stesso entusiasmo dei tempi d'oro pre-Covid. Per uno spettacolo simile ne è valsa la pena.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA