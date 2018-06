Alessandra Appiano, si è spento il sorriso della scrittrice delle donne

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stefania CigariniElegante, intelligente, solare; ha dedicato gran parte del lavoro che amava - il giornalismo e la scrittura - a raccontare le donne e le loro storie. La scomparsa di Alessandra Appiano, 59 anni - avvenuta volontariamente, secondo le indagini - ieri a Milano ha lasciato senza fiato anzitutto le colleghe. «Ale mia, preferisco ricordarti così, mentre sorridevamo commentando la quotidianità. Ci mancherai tanto. #alessandraappiano» ha scritto Eleonora Daniele conduttrice di Storie Italiane. «#AleAppiano era davvero bella e buona, intelligente elegante generosa sempre allegra e serena. Ma nessuno conosce il fantasma che ci abita. Addio meravigliosa amica di salvataggio' indimenticabile» ha scritto Enrico Bonaccorti citando il primo romanzo della Appiano - Amiche di salvataggio - con il quale aveva vinto il premio Bancarella 2003. Tradotti in tutta Europa anche i successivi Domani ti perdono, Scegli me, Le vie del destino, fino all'ultimo, uscito pochi mesi fa, Ti meriti un amore. Titolare di rubriche di libri e spesso opinionista a La vita in diretta, Mattino 5, Torto o ragione, Alessandra Appiano si occupava attivamente di volontariato - dal blog de Il fatto quotidiano - ed era ambasciatrice Oxfam, l'organizzazione non governativa che lotta contro la povertà nel mondo, attività per la quale aveva ricevuto, nel 2013, l'Ambrogino d'oro, la massima onorificenza del Comune di Milano. Nulla sembrerebbe anticipare il gesto della scrittrice: sul suo sito, il primo maggio aveva lasciato un post, citando Primo levi: «Amare il proprio lavoro (che purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra».riproduzione riservata ®