Il megaraduno trasformerà il Parco nella casa della cantante e della sua Big Family. Una giornata di festa per raccontare i dieci anni del viaggio in musica dell'artista in 8 aree a tema con video inediti, megaquiz, dj set.

Via di Castel Romano 200, sabato dalle 11

Sua la performance/installazione La bellezza

ti stupirà una sfilata visionaria, video ritratti di persone senza fissa dimora nei loro luoghi di vita che diventano un tableau vivant. Lo spettacolo fa parte della trilogia Ode alla Bellezza 3 creazioni sulla diversità, nell'ambito di Lunga vita festival. Con la partecipazione dei cittadini,

il violoncello di Flavia Passigli.

Largo Arrigo VII 5, Aventino, oggi alle 21,

bigl. da 12 a 22 euro,

La Harry Potter film concert series torna a Roma, con Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban in Concerto, il terzo film della saga. Il 29 e 30 dicembre il maestro Timothy Henty dirigerà l'Orchestra Italiana del Cinema - oltre 130 musicisti tra Orchestra e Coro - nella partitura di John Williams in sincrono con il film proiettato in alta definizione su un mega schermo.

