Alesandra Severini Nessun volo per rimpatri in Italia è pianificato nei

Alesandra SeveriniNessun volo per rimpatri in Italia è pianificato nei prossimi giorni. Il ministero degli Esteri tedesco prova a mettere fine alla polemica scoppiata fra Italia e Germania. Davanti alla presunta intenzione dei tedeschi di rimpatriare attraverso voli charter nel nostro paese gli stranieri cosiddetti dublinanti, il ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva minacciato la chiusura degli aeroporti italiani. La questione però rimane aperta e riguarda tutti quei migranti che, dopo essere stati registrati nei paesi in cui sono sbarcati, hanno raggiunto altre nazioni dell'Ue. Secondo il Regolamento di Dublino del 2013 gli stranieri, una volta identificati in un qualunque Stato dell'Ue, possano essere rimandati indietro nel paese in cui è avvenuto il primo ingresso in Europa. E' a questi paesi, infatti, che spetta sia valutare la domanda d'asilo sia farsi carico dell'accoglienza degli stranieri fino all'esito della procedura. Gli Stati membri che intendono rimandare i migranti nel paese di primo approdo hanno tempo 6 mesi scaduti i quali scatta l'obbligo di tenerli. Finora la Germania ha rimandato in Italia solo qualche decina di migranti secondari ma ora vorrebbe accelerare i rimpatri. E lo stesso ministero degli Esteri ha sottolineato che in genere non vengono fornite informazioni circa il momento programmato dei voli poiché comporterebbero la prevedibilità delle misure, mettendone a rischio la riuscita. Negli ultimi mesi Berlino ha cercato di stringere un patto con il governo italiano sui respingimenti secondari, come ha fatto già con Grecia e Spagna. Secondo il governo tedesco sono circa 40mila i migranti che dovrebbero rientrare in Italia. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha sempre respinto le proposte tedesche. E la chiusura rimane. «Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti» ha avvertito il leader della Lega. Linea sostenuta anche dal vicepremier M5s Di Maio: «Sui secondary movement non abbiamo sottoscritto nessun accordo». L'opposizione di centrosinistra invece attacca: «Salvini ha litigato con tutti i vicini facendo crollare i rimpatri volontari dall'Italia nei paesi africani e aumentando i rimpatri dai paesi Ue verso l'Italia» sottolinea l'ex premier Paolo Gentiloni.riproduzione riservata ®