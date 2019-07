Alderweireld, ora o mai più E spunta Glik

ROMA - Oggi o mai più. La Roma ha ancora qualche ora per decidere se prendere Alderweireld pagando la clausola rescissoria da 28 milioni oppure rinunciare definitivamente al difensore belga visto che proprio a mezzanotte scadrà il termine della suddetta clausola. Da domani il Tottenham alzerà il prezzo (40 milioni), ovviamente troppo per i giallorossi che già stanno pensando all'ennesimo piano B. Petrachi sta pensando seriamente a un suo vecchio pallino: Kamil Glik. L'ex difensore del Torino è reduce da due annate positive al Monaco e sarebbe felice di tornare in Italia. Il costo del polacco è alla portata: circa 15 milioni. La metà di Nkoulou (il preferito da Petrachi) e sicuramente meno di Rugani e Demiral. Nel frattempo cambia il mercato di fascia destra. Fonseca è intenzionato ad avanzare Florenzi. Quindi non più caccia a un esterno alto bensì a un terzino destro che può essere Ismaily o Hysaj; la Roma però non vuole spendere, però, più di 15 milioni.

De Rossi. Ieri sera si è imbarcato per Buenos Aires, abbracciato da decine di tifosi. «Sarà un lungo viaggio, ma è una grande emozione. Totti? Non mi ha detto niente, aveva il fiatone, le sue parole. (F.Bal.)

