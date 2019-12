Alcol, la dipendenza è malattia vera

ROMA - Aderenza alla terapia di mantenimento, prevenzione di complicanze gravi come encefalopatia e ascite, assistenza infermieristica territoriale, formazione di paziente e caregiver, sostenibilità delle cure sono i temi discussi in un convegno sulla cirrosi epatica, organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di Alfasigma.

«La maggior parte dei casi di cirrosi epatica è causata dall'abuso di alcol. Ma solo il 10% delle persone con dipendenza da alcol è stato preso in carico dai servizi del Ssn. È necessario intercettare tutti gli altri consumatori con danni da alcol, promuovendo l'importanza della diagnosi precoce e di campagne di informazione e sensibilizzazione. Il ministero della Salute ne attiverà presto una anche su Instagram. L'impresa più difficile è aiutare l'alcolista e chi gli sta accanto a riconoscere la dipendenza nei confronti dell'alcol come una malattia vera e propria, che va curata, e non un vizio», afferma Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute. «Per migliorare la qualità di vita e ridurre i costi serve una buona aderenza terapeutica con una stretta sinergia fra servizio epatologico e famiglia», aggiunge Gianni Testino, primario SC Patologia delle Dipendenze- Epatologia ASL3 Liguria.(A.Cap.)

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 05:01

