Albino Palamara

ECRÙ RAW FOOD ART GALLERY

L'artista omaggia Federico Fellini nel centenario della nascita (20/01/1920) con una serie di opere - tratte dal Libro dei Sogni - che meglio identificano e rappresentano la figura del regista riminese - tra i più geniali ed ispirati autori del 900 - che costituiscono una mirabile fonte di ispirazione per riproporre gli aspetti della sua vicenda umana.

Via Acciaioli 18, inaugura

il 20/01 ore 18-20,30,

visitabile fino al 22/02, orario 10-20, no mart. ingresso libero

Conversation Piece

FONDAZIONE MEMMO

Il nuovo appuntamento del ciclo di mostre, a cura di Marcello Smarrelli, dedicate agli artisti italiani e stranieri temporaneamente presenti a Roma. L'esposizione vede protagonisti Corinna Gosmaro (artista presso American Academy in Rome), Philippe Rahm (architetto, borsista Accademia di Francia) e Rolf Sachs (artista e designer, con studio a Roma).

Via Fontanella Borghese 56b, da oggi al 22/03, ogni giorno dalle 11 alle 18, ingresso libero

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 05:01

