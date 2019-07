Albertosi, eroe di Italia-Germania: «Noi ineguagliabili»

Marco Zorzo

MILANO - «Italia-Germania 4-3 è stata la partita del secolo. Senza ombra di dubbio. Che diamine!». Enrico Albertosi era il portiere della Nazionale, quel 17 giugno del 1970.

Altre cartoline dell'eterno Ricky (80 anni il prosismo 2 novembre) dall'Atzeca: «Italia-Brasile 3-2 del Sarrià? Bellissima, indubbiamente. Ma non può reggere il paragone con la nostra di 12 anni prima. Per un semplice motivo: noi quella fantastica sfida l'abbiamo disputata a 2.000 metri di altezza, ovvero Città del Messico, mentre l'Italia di Bearzot l'ha giocata a livello del mare. Insomma, tutta un'altra cosa. E un'altra storia. Il raffronto, secondo me, è improponibile proprio per questo». L'ex portiere di Cagliari e Milan ricorda anche il siparietto con Rivera, dopo il 3-3 firmato Muller, con l'ex Golden Boy, che fece sfilare il pallone senza opporre la ben che minima resistenza: «Dopo aver insultato Gianni, lui mi guardò e mi disse: il minimo che possa fare è andare a far gol: Detto, fatto: Rivera realizzò il 4-3 60 secondi più tardi».

Albertosi riapre il libro dei ricordi: «Per noi quella giornata è stata storica, irripetibile, anche perché quattro anni prima eravamo stati umiliati ed eliminati dalla Corea del Nord al Mondiale inglese. E poi abbiamo battuto una grandissima Germania (Ovest, ndr). oltre a Muller, c'erano Seeler, Overath, Libuda che aveva fatto ammattire il povero Giacinto (Facchetti, ndr), Grabowski e Beckenbauer... Se pensiamo che il nostro 2-2 lo segno Burgnich! Che giornata, che Italia! Io c'ero. Che orgoglio».

