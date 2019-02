Alberto Giorgi

TEATRO VITTORIA

L'illusionista, l'unico italiano chiamato nel cast di The Illusionists, spettacolo di magia di maggior successo nella storia di Broadway. L'illusionista evocherà una dimensione spazio-temporale fantastica, un universo magico ispirato alle atmosfere visionarie di Jules Verne, H.G. Wells e Tim Burton.

Piazza di Santa Maria Liberatrice 10, da oggi al 5/03, bigl. 18 e 21 euro, artinonnessione.com

Elio De Capitani

TEATRO BRANCACCINO

In Frankenstein, il racconto del mostro, un monologo che ne restituisce tutta la straziante solitudine: «Oggi, siamo immersi in tensioni emotive laceranti nei riguardi dell'altro, la cui diversità ce lo può far apparire come un mostro, perciò la creatura di Mary Shelley è in grado di catturare le contraddizioni di una società in un suo momento critico» spiega De capitani. Disegni di Ferdinando Bruni. Apre il progetto Gothika che riunisce tre monologhi.

Via Mecenate 2,

da oggi a domenica,

18 euro, 0680687231

Bruno Maccallini

TEATRO PALLADIUM

In Grotesk! Ridere rende liberi, ovvero il Kabarett amaro ai tempi di Hitler. Sul palco con tre musicisti, dà vita a un personaggio straordinario: un po' mago, un po' chansonnier, esperto della risata e del paradosso. Testo ispirato ai maggiori autori dell'epoca di Weimar.

Piazza B. Romano 8, da oggi a domenica, bog. 8-18 euro, 0657332768

