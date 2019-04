ALBERTO FORTIS

ROMA I LOVE YOU

Il cantautore milanese arriva nella Capitale per due concerti-spettacolo. Una performance piano e voce, accompagnata da proiezioni dedicata ai quarant'anni di lavoro artistico. Tanto è passato, infatti, dalla pubblicazione del suo disco d'esordio, Alberto Fortis, all'ultima produzione, uscita a giugno dello scorso anno Alberto 4Fortys (Azzurra Music), un doppio album che contiene una performance piano e voce live in studio, alcuni brani del repertorio incisi dal vivo e tre brani inediti. La canzone I Love You è dedicata allal fondazinoe per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica di cui l'artista è testimonial. Il progetto di Fortis parte dal passato ed arriva ad oggi: un excursus sulla poliedricità di un artista che ama soul, r&b e sweet rap, ma che fa continuamente evolvere la vena poetica e musicale. Opening del giovane cantautore Federico D'Annunzio.

Via Taranto 36, oggi e domani ore 21, info 0670493826

© RIPRODUZIONE RISERVATA