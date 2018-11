Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alberto ForteNon c'è due senza tre. I Thegiornalisti tornano a Roma per la terza data al Palalottomatica, dopo i fortunati sold-out del 27 e 28 ottobre. Un vero schiacciasassi, il tour della band di Tommaso Paradiso, iniziato a pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo album Love, anticipato dai singoli Felicità puttana, Questa nostra stupida canzone d'amore e New York, sempre in altissima rotazione radiofonica.Uno show molto spettacolare, quello voluto dalla band. Tra sapori anni Ottanta e parole d'amore cantate a squarciagola. Dopo gli archi registrati dell'Overture, i Thegiornalisti - in formazione di cinque elementi - danno il via al concerto con le note incalzanti di Zero stare sereno. Con Tommaso Paradiso che coinvolge a modo suo i presenti, aggirandosi con il bicchiere in mano, danzando, correndo e saltellando sul palco.Lo show abbraccia tutti i successi del gruppo romano, divenuto ormai una certezza della scena pop nazionale. Che piacciano o meno, infatti, i Thegiornalisti hanno ottenuto un risultato rilevante: abbattere le barriere tra la scena indipendente e il mercato mainstream, inaugurando una nuova fase del pop italiano. Poi ci sono le cifre del successo: oltre 30 certificazioni tra dischi d'oro e dischi di platino; il loro singolo Riccione (4 volte disco di platino digitale) è stato il tormentone indiscusso del 2017, mentre Felicità puttana ha dominato la scorsa estate.Ma guai a dire a Paradiso che il suo stile è ormai ripetitivo: «C'è un'evoluzione del suono nel nostro ultimo disco - ha raccontato - Lo si sente dall'uso di più strumenti, dalla ricerca degli arrangiamenti. Questa volta sono venute fuori anche canzoni sotto forma di ballate. Anche se sembra di ascoltare una collezione di brani scritti per essere dei bestseller... «Le canzoni sono arrivate così - spiega - Scrivo tutto io. Parlo di ciò che vivo, che provo. Tutto nasce da lì».E ora suonare davanti a una platea come quella del Palalottomatica non fa più paura: «Farò fatica a cantare dal vivo: mi metto a piangere da solo a casa, figuriamoci davanti a 12mila persone!», aveva detto Paradiso presentando l'ultimo Lp. Ora invece dice: «Avere un pubblico così vasto è solo un piacere, rende tutto più stimolante».riproduzione riservata ®