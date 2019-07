Alberto Forte

I Thirty Seconds to Mars tornano in tour in Italia nel 2019 e fanno tappa domani, all'Auditorium Parco della Musica, per uno dei concerti più attesi dell'estate.

L'ultimo album della band capitanata da Jared Leto s'intitola America e ha fruttato una sfilza di singoli di successo da Walk on Water a Dangerous Night, che ha raggiunto la settima posizione dell'airplay italiano, fino a Rescue Me, che pure ha raggiunto la top 10 in Italia. Nella settimana d'uscita, America è stato il disco internazionale più venduto in Italia grazie al debutto in seconda posizione della classifica ufficiale dei dischi più venduti nel nostro paese.

Costruita attorno ai due fratelli Jared (voce, chitarra ritmica, basso, tastiera) e Shannon Leto (batteria, percussioni), la formazione statunitense ha realizzato cinque album in studio, vendendo oltre 15 milioni di dischi nel mondo. La loro musica è una miscela esplosiva di rock heavy, screamo, space e rock elettronico, capace di infiammare le arene. «Un rock globale», insomma.

Attore e regista, oltre che frontman del gruppo, Jared Leto ammette: «Voglio sempre scegliere il film giusto, le cose più interessanti. Non mi sono mai tirato indietro di fronte a una battaglia», dice parlando della lunga causa che ha opposto il suo gruppo alla ex-casa discografica, la Emi. Parole che descrivono bene anche la sua irrequieta attitudine artistica. Se i Thirty Seconds to Mars sono stati i primi americani a girare un video in Cina (From Yesterday) e uno in Groenlandia (A Beautiful Lie), e probabilmente gli unici a mandare un cd fisico su una stazione spaziale internazionale, come attore Jared è sempre alla ricerca di ruoli difficili, come quello del tossico di Requiem For A Dream di Darren Aronofsky o del transessuale di The Dallas Buyers Club di Jean Marc Vallee. «Non faccio molti film ma altri prendono anni off per fare le scarpe, come Daniel Day Lewis - risponde scherzoso - io ho fatto altre scarpe».

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

