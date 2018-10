Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alberto ForteCompletamente sold-out. Ma stavolta non è solo il titolo di un disco. Domani e domenica i Thegiornalisti sono attesi al PalaLottomatica per un doppio live tutto esaurito. Uno degli appuntamenti più attesi della stagione autunnale romana. Più che un tour, infatti, è una marcia trionfale quella della band di Tommaso Paradiso, che è partita a pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo album Love, anticipato dai singoli Felicità puttana, Questa nostra stupida canzone d'amore e New York, attualmente in altissima rotazione radiofonica. E neanche a dirlo, Love ha debuttato al primo posto della classifica degli album più venduti.Che piacciano o meno, i Thegiornalisti hanno ottenuto un risultato rilevante: abbattere le barriere tra la scena indipendente e il mercato mainstream, inaugurando una nuova fase del pop italiano. Poi ci sono le cifre del successo: oltre 30 certificazioni tra dischi d'oro e dischi di platino; il loro singolo Riccione (4 volte disco di platino digitale) è stato il tormentone indiscusso del 2017, mentre Felicità puttana ha dominato la scorsa estate.Ma guai a dire a Tommaso Paradiso che il suo stile è ormai ripetitivo: «C'è un'evoluzione del suono nel nostro ultimo disco - ha raccontato - Lo si sente dall'uso di più strumenti, dalla ricerca degli arrangiamenti. Questa volta sono venute fuori anche canzoni sotto forma di ballate. Anche se sembra di ascoltare una collezione di brani scritti per essere dei bestseller... «Le canzoni sono arrivate così - spiega - Scrivo tutto io. Parlo di ciò che vivo, che provo. Tutto nasce da lì. Parto da un'idea, sviluppo un concetto, creo una storia».E ora suonare davanti a una platea come quella del Palalottomatica non fa più paura: «È solo un piacere e molto più stimolante. In passato ci è capitato di guardare il pubblico prima di attaccare a suonare e scoprivamo che a sentirci c'erano poche persone». E ormai, per i Thegiornalisti, la dimensione del palco è diventata naturale: «Faremo un concerto, come piace a noi. Tanta musica. Il bello nel suonare dal vivo per noi sta proprio in questo».riproduzione riservata ®