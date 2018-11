Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alberto ForteAchille Lauro e Boss Doms dispiegano le loro ali abbaglianti e glitterate e puntando dritti sull'Atlantico con un concept show live: La morte del cigno, con cui festeggiano la fine del loro ultimo progetto musicale. Appuntamento per domani, con i due artisti che celebreranno il genere nato dalla loro creatività: la Sambatrap, che ha spopolato e generato grande entusiasmo, soprattutto con l'ultimo album Pour l'Amour (uscito il 22 giugno 2018).Si chiude così un capitolo e se ne apre un altro: i due poeti bohémien danno il via, ancora una volta, alla sperimentazione con una ricerca di nuove sonorità, mix inediti e stimoli originali, perché l'arte, nelle sue infinite forme, è il loro punto di riferimento da cui rinascere e reinventarsi per dimostrare che con gli amici, quelli come loro, con i fratelli d'arte hanno segnato un punto fondamentale nella musica com'è stato nella Pop Art italiana per i pittori maledetti Mario Schifano, Franco Angeli e Tano Festa.In scena la parola d'ordine è imprevedibilità che si riflette anche nell'allestimento, nelle performance e nella scelta dei costumi e degli ospiti. Nello show di Milano - dove ci sono stati attimi di paura, per uno spettatore che ha usato uno spray urticante - sul palco con Achille Lauro e Boss Doms tra gli altri si sono alternati Cosmo, Coez, Emis Killa, Gemitaiz, Clementino, Rocco Hunt, Anna Tatangelo, Fred De Palma e OG Eastbull L'opening act ha visto invece protagonisti sette giovani artisti rap: Dj Pitch, Simon P, Sedato Blend, Yanky, Kiddy, Mattway e Uzi Luke.Lo show mostra le doti da intrattenitori di Lauro e Boss Doms: ora dietro la console fra due trampolieri demoniaci nell'apertura Midnight, ora alla chitarra elettrica su Maharaja, ora in mezzo alla folla. Tra scenari fluorescenti, piogge di stelle e maschere demoniache giapponesi di Hannya, i visual seguono la poetica di Lauro, tra amori maledetti e storie di strada, lungo tracce come Teatro e cinema, CCL, Wow e Cenerentola, talora riadattate e accorciate all'occasione.Achille Lauro & Boss Doms, nati artisticamente nel 2012, hanno all'attivo quattro album e una raccolta. Rispettivamente 28 e 30 anni, sono l'emblema di uno stile di vita alternativo, difficilmente catalogabile.riproduzione riservata ®