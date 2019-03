Alberto Angela, le Meraviglie che conquistano il pubblico

È soddisfatto, Alberto Angela, per il risultato della prima puntata della nuova stagione di Meraviglie, che martedì ha raccolto su Rai1 (dove vederemo anche con la nuova serie di Ulisse) una media di 4 milioni e mezzo di spettatori, superando il 19% di share e vincendo ampiamente la serata. «Parlare di affreschi rinascimentali in prime time può essere competitivo sul piano dell'Auditel - ha commentato Angela sottolineando - l'importanza di un bagaglio culturale che va valorizzato e restituito soprattutto ai giovani, è una stretta di mano tra le generazioni che fa ben sperare». La seconda puntata di Meraviglie farà tappa a Ravenna, a Napoli con il teatro San Carlo e in Sardegna, al museo archeologico di Cagliari, ai giganti di Mont'e Prama, ai nuraghi.

