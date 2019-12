Albero bagnato, albero fortunato. Il nuovo Spelacchio, ribattezzato così forse solo per scaramanzia rispetto al flop del passato, è tornato a piazza Venezia: le fasi del montaggio sono iniziate, nonostante la pioggia, e domenica verrà inaugurato dando così il via alle festività natalizie a Roma. L'abete è originario di Varese, tecnicamente è un albero di tipo Abies Nordmanniana di 22 metri di altezza, ed arrivato Roma a bordo di un mega tir con su scritto: Spelacchio is coming to town. Ed è arrivato. A darne notizia ieri, tramite social, è stata la sindaca Raggi che, con un pizzico di ironia, ha annunciato: Spelacchio is back! L'albero di Natale di Roma, il più famoso del mondo, è tornato!. Il riferimento è al tristemente noto Albero di Natale di due anni fa, soprannominato Spelacchio per via dei suoi rami striminziti. Lo scorso anno fu l'anno del riscatto con un Albero in grande stile targato Netflix. Quest'anno la firma sarà sempre della piattaforma Tv.(L. Loi.)

Martedì 3 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA