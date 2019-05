Alba di follia per un commerciante di Anzio. L'uomo di nome Fabio Tilli, dopo essersi barricato in casa con i figli minori, la madre anziana e la compagna ha sparato contro alcune suppellettili. Nell'abitazione dove è stata sfiorata la tragedia, i carabinieri hanno sequestrato un arsenale di armi da fuoco detenute illegalmente. La drammatica vicenda è successa nella zona di Anzio Colonia, una località balneare ad un'ora di macchina dalla Capitale. La furia del cinquantatré enne si è scatenata intorno alle quattro di domenica mattina, quando ha sorpreso la compagna ubriaca. Tilli in quel momento ha perso le staffe ed ha iniziato a picchiare la donna fino all'intervento dei suoi due figli di tredici e diciassette anni che sono riusciti a riportarlo alla calma. Dopo qualche ora il commerciante ha sbottato di nuovo contro la compagna. Dopo aver sbarrato la porta di casa con un divano e una spranga di ferro, ha sequestrato l'intera famiglia ed ha iniziato a sparare contro alcune suppellettili ed ha nuovamente aggredito la sua compagna. Il peggio è stato scongiurato grazie all'intervento dei carabinieri, che la figlia aveva chiamato quando il padre si era addormentato. Durante la perquisizione, gli investigatori hanno sequestrato una pistola cal. 7,65 con due cartucce e di una pistola cal. 6,35 con tre cartucce ed un colpo in canna portata alla cintola. Nelle vicinanze, inoltre, i Carabinieri hanno rinvenuto una carabina cal. 8 con il calciolo rotto, venti cartucce cal. 9, 72 cartucce cal. 8 e sei cartucce cal. 7,65, tutto detenuto illegalmente.

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

