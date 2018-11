AL VIA MARTEDÌ, TRA TALENT E REALITY

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioMILANO Andrea Berton, Philippe Léveillé e Isabella Potì: sono loro gli chef super stellati patron del Ristorante degli chef, bistrot tra i fornelli di Rai 2 che da martedì aprirà le porte per la prima volta in Italia. Il programma, metà talent e metà reality (in collaborazione con Nonpanic e traduzione di quello argentino Kitchen Owers) andrà in onda dalle 21.20. Una cucina vera con 40 commensali, alcuni famosi - Sandra Milo, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi, Fabio Troiano, Samuela Sardo - che assaggeranno e commenteranno i piatti del menu a tema. Nessun ingrediente trascendentale o dell'altra parte del mondo, «qui solo ricette da rifare facilmente a casa. Il valore aggiunto? L'elemento realtà. Qui è tutto vero», spiega Barbara Boncompagni uno degli autori del programma.Piatti semplici, promettono: risposta elegante della Rai a Masterchef? Nel frattempo, gli aspiranti chef - di cui alla fine delle sei puntate vincerà uno solo la possibilità di frequentare la scuola internazionale di cucina Alma - alle selezioni erano in 3000, ne sono stati scelti 80 che durate la prima puntata arriveranno a 10. Chi è eliminato? «Va a fare il cameriere». Perché, si sa, in cucina è meglio sapere fare tutto.