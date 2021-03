Al via lo sgombero, ieri mattina, dell'Area F della baraccopoli di Castel Romano. Le operazioni sono cominciate alle prime luci di ieri campo rom della via Pontina. Un centinaio gli uomini della Polizia Locale di Roma Capitale impegnati negli accertamenti, con l'ausilio dei carabinieri e della polizia di Stato.

Una trentina le persone trovate nei moduli abitativi oggetto di una ordinanza di sgombero firmata dalla Sindaca Virginia Raggi e notificata alle famiglie presenti nell'area più degradata della favela, pari al 10% dell'intera baraccopoli e ospitante il 15% degli abitanti. Gli sgomberati sono stati portati in una struttura covid regionale. Ma la Regione non ci sta. E con l'assessore D'Amato attacca: «È assurdo che siano state portate le persone sgombrate da Castel Romano presso una struttura che viene utilizzata per l'emergenza Covid a totale carico del Servizio sanitario regionale e senza che la Regione e la Asl competente sappiano alcunché. A questo va posto immediato rimedio poiché la struttura è destinata per isolamenti e quarantene Covid e non può essere utilizzata per altre finalità». .(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 05:01

