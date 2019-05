Al via la seconda edizione del progetto Biodivercittà - Alla scoperta del verde a cura dell'associazione G. Eco con Frascati Scienza, per Eureka! Roma 2019 di Roma Capitale. Quattro laboratori green - in nove biblioteche del circuito - per scoprire e conoscere da vicino piante e animali che popolano gli spazi verdi della nostra città. Si può spaziare da Verdicapelli, gli Erbagufi per realizzare animaletti dai capelli magici che si trasformano in un mini prato (dai 3 anni). Oppure Superpoteri bestiali per conoscere da vicino i supereroi che si nascondono tra i fii d'erba delle nostre città. Come il geco/Spiderman, la testuggine/Capitan America, la blatta/Superman (dai 4 anni). E Pianta la pianta, per mettere a dimora i semi delle piante che attirano gli insetti impollinatori (dai 3 anni). Infine Crash! La torre dell'ecosistema per imparare a riconoscere le specie tipiche del verde urbano, connesse in una fitta rete di relazioni vitali (dai 5 anni).(F. Pic.)

Biblioteche di Roma:

Vaccheria Nardi, Rodari, Villino Corsini, Giovenale, Casa dei bimbi, Centrale ragazzi, Laurentina, Raffaello

Pier Paolo Pasolini,

fino al 1/6. Info e

prenot: gecologia.it

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

